Neues Magazin Heute im Stadt Spiegel: Die offizielle Zugzeitung 2017-02-22T12:12+0100 2017-02-22T12:12+0100

Alle Infos rund um die jecken Tage, Geschichten zum Prinzenpaar und zum Kinderprinzenpaar und natürlich die komplette Zugfolge des Veilchdienstagszuges – das alles finden Sie in der offiziellen Zugzeitung von Stadt Spiegel und MKV, die dem Stadt Spiegel heute in Teilenbeiliegt. Am Montag wurde das Magazin offiziell im Alten Zeughaus, dem Karnevalsmuseum der Stadt, vorgestellt und natürlich durften dabei auch das Prinzenpaar und MKV-Chef Bernd Gothe nicht fehlen. Nicht nur für alle Jecken ist das Magazin ein absolutes Muss. Wer die Zugzeitung heute nicht in seinem Stadt Spiegel hat, bekommt sie in unseren Geschäftsstellen „die Anzeige“, Berliner Platz 11 und Markstraße 5 oder kann sie online unter www.stadt-spiegel-moenchengladbach.de lesen. Weitere Impressionen der Vorstellung der Zugzeitung gibt es auf Seite 2 Von Klaus Schröder