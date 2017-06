Ohren auf, Augen auf, Herzen auf

Nach dem großen Erfolg des ersten Kulturmarkts im Sommer 2015 lädt die Mönchengladbacher Kulturszene am kommenden Samstag, den 1. Juli zu einer zweiten Auflage ein: Von der Redaktion

Einen Tag vor der Tour der France wird das große Stadtevent mit vielen lokalen Kulturschaffenden wieder tausende Menschen ins Theater an der Odenkirchener Straße locken. Dann lautet das Motto

wieder: Ohren auf, Augen auf und Herzen auf!

Von Pop bis Poetry Slam, von Big-Band-Sound bis Tangotanz, von Kunst bis Kino – die Bandbreite der Mönchengladbacher Kulturszene ist riesengroß. An einem einzigen Nachmittag kommen mehr als 30 Künstler, Vereine und Institutionen aus der ganzen Stadt zusammen, um ein unvergessliches Festival zu feiern. Bis in den Abend hinein wird auf mehreren Bühnen, in allen Foyers und auf dem Außengelände ein reichhaltiges Programm für die ganze Familie geboten.

Den Auftakt macht um 14 Uhr das Kinderkonzert „An die Instrumente, los!“, mit dem Konzertkobold Kiko die kleinen und großen Besucher frech und fröhlich auf den entspannten Familiensamstag einstimmt (Karten sind unter 02166/ 61 51 100 erhältlich). Danach können die Kulturmarktgäste bei freiem Eintritt durch das ganze Theater schlendern und die vielen Programmangebote entdecken: Das Theater präsentiert unter anderem Ausschnitte aus der beliebten Fußball-Revue „Wir sind Borussia“ und Songs der Kultband Queen. Die Kostümabteilung hat in ihrem Fundus gestöbert und bietet viele ausgefallene Kleidungsstücke zum Verkauf an.

(Report Anzeigenblatt)