Party machen mit den Venga Boys 2017-02-21T10:51+0100 2017-02-21T13:51+0100

„Venga, venga“ ihr Jecken und Narren - das gilt für alle, die gerne Party machen und mal richtig abfeiern wollen. Das geht am besten bei der 21. Fun-tastischen Nacht am kommenden Freitag, 24. Februar, in der „Jecken Welt im Holter Zelt“. Von Yvonne Simeonidis