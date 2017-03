Polizei-Bericht Die Suche geht weiter

Der mutmaßliche Mörder Ahmed Salim (alias Jamal Amilia) wird weiter bundesweit gesucht. Von Klaus Schröder

Wie bereits berichtet, wurde am 3. März in einer Wohnung auf der Hohlstraße die Leiche der 47-jährigen Mönchengladbacherin Nicole M. gefunden. Nach neuestem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit nicht zwei, sondern etwa drei Wochen vor dem Auffinden der Leiche. Die Ermittlungen der Polizei werden weiterhin im Rahmen der „Mordkommission Nico“ durchgeführt. Nach dem 38-jährigen Wohnungsberechtigten Ahmed Salim (alias Jamal Amilia) wird nach wie vor gefahndet. Zu dem Tatverdächtigen sind bisher zahlreiche Hinweise bei der Polizei eingegangen, die unter anderem auf verschiedene Örtlichkeiten in Deutschland hinweisen.

Die „MK Nico“ bittet dennoch verstärkt darum, dass sich Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten, der getöteten Nicole M. und deren Beziehung zueinander oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Tatortes machen können, unter der Rufnummer 02161/290 bei der Polizei melden.

(StadtSpiegel)