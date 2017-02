Polizeieinsatz in Viersen und Mönchengladbach 2017-02-20T17:16+0100 2017-02-20T17:15+0100

Aktuell läuft ein größerer Polizeieinsatz im Bereich der Kaldenkirchener Straße in Mönchengladbach sowie der Kölnischen Straße/Freiheitsstraße in Viersen. Anwohner brauchen keine Befürchtungen zu haben. Die Beamten suchen nach weiteren Beweismitteln für die Ermittlungen der EK Albatros.

Diese Ermittlungskommission konnte am vergangenen Freitag einen großen Fahndungserfolg vermelden: Sie nahm Mitglieder einer albanischen Einbrecherbande fest, auf deren Konto mindestens 71 Taten in Mönchengladbach und den angrenzenden Kreisen, auch in Viersen und Willich gehen soll. Von Heike Ahlen