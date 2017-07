Radrallye an Rhein und Maas

Heute kommen wieder bis zu 20 000 Radfahrer an den Niederrhein, um die Region an Rhein und Maas auf dem Fahrrad zu "er-fahren". Von der Redaktion

Der Radwandertag wird jedes Jahr unter ein bestimmtes Motto gestellt. In Anlehnung an die große "Tour de France" der Radprofis, die heute auch durch unsere Region führt, lautet das Motto in diesem Jahr "Frankreich am Niederrhein". Drei verschiedene Themenrouten wurden speziell dazu erarbeitet ("Bonjour le tour – et rétour", "Die Tour de Rur” und "Der grand canal du nord"). Gestartet werden kann in 63 Veranstaltungsorten. Man hat die Wahl zwischen 72 unterschiedlich langen Radrouten, die nur heute markiert und ausgeschildert sind. In den meisten Orten wird ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Informationen, Essen und Getränken angeboten. Um 17 Uhr erfolgt die Ziehung der Hauptgewinner der Tombola. Um an der Verlosung teilzunehmen, benötigt man lediglich zwei Stempel aus zwei verschiedenen Veranstaltungsorten auf seiner Startkarte.

(Report Anzeigenblatt)