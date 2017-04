Radsportprofis auf Trainingsfahrt 2017-04-28T12:32+0200 2017-04-28T12:31+0200

Um die Strecke der zweiten Etappe der Tour de France 2017 von Düsseldorf nach Lüttich im Training abzufahren, trafen sich in dieser Woche André Greipel, Marcel Sieberg (beide Team Lotto Soudal), Christian Knees (Team Sky), Robert Wagner (Lotto NL-Jumbo), Nikias Arndt und Phil Bauhaus (beide Team Sunweb) in Düsseldorf. Gemeinsam mit Sven Teutenberg, Event Director Grand Départ Düsseldorf 2017, haben sie sich auf eine rund 165 Kilometer lange Trainingsfahrt gemacht und dabei auch die Mönchengladbacher Tourstrecke mitgenommen. An der KFH gab es für den Tross eine kurze Verschnaufpause. Die Chance nutzten Bürgermeister Michael Schroeren und Marketing-Chef Peter Schlipköter, um die Sportler in Mönchengladbach zu begrüßen und ihnen (trotz Regenschauern und Gegenwind) eine gute Fahrt zu wünschen. Von David Friederichs