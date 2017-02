Der Circus Roncalli kommt zurück in die Stadt. Ab dem 9. März gastieren die Artisten für dreieinhalb Wochen am Geroweiher. Wir verlosen 5 x 2 Karten für die Vorstellung am 22. März. Von der Redaktion

Bereits 450 000 begeisterte Zuschauer erlebten 2016 das neue Roncalli-Jubiläumsprogramm „40 Jahre Reise zum Regenbogen“. Jetzt kommt das umjubelte Spektakel nach Mönchengladbach. Das Gastspiel findet vom 9. März bis zum 2. April am Geroweiher statt und bildet den Auftakt zur Tournee 2017, die der Cirkus Roncalli durch ganz Deutschland führen wird. „Wir freuen uns, im Rahmen unserer ausgedehnten Jubiläumstournee mit unserem neuen Programm in Mönchengladbach zu gastieren“, so Direktor Bernhard Paul.

Auch nach 40 Jahren schafft es der Begründer einer weltweiten Circus- Renaissance, die Kunst in seiner Manege immer wieder neu zu erfinden. Extra für das große Jubiläum hat Bernhard Paul seine Karawanen ausgesandt, um in der ganzen Welt verborgene Talente ausfindig zu machen. Das Publikum darf sich auf ungewohnte, bewährte und neue Höchstleistungen aus der Welt des Circus freuen. Nostalgie und Moderne verbinden sich zu einem Gesamtkunstwerk und feiern – gemeinsam mit allen Zuschauern – ein großes Fest der Sinne und Emotionen.

80 historische Wagen, 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter - was mit einem Traum begann, hat sich bis heute zu einem der größten Circus- Unternehmen entwickelt. Verzaubert werden die Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt, das rund 1 500 Personen Platz bietet, beleuchtet von über 10 000 Glühbirnen und Messinglampen, welche die ganze Roncalli- Stadt in nostalgisches Licht tauchen. Es riecht nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Live- Musik und Künstler in fantasievollen Kostümen begrüßen die Zuschauer schon am Eingang und nehmen sie mit auf die Reise zum Regenbogen.

Infos zu Tickets, Vorstellungen und Preisen untere www.roncalli.de, der Tickethotline 02161 / 91 699 90 sowie in unseren Geschäftsstellen „die Anzeige“, Berliner Platz 11 und Marktstraße 5.

(Report Anzeigenblatt)