Da staunten die Gladbacher Jecken nicht schlecht, als auf einmal ein komplett anderes Prinzenpaar am Altweiberdonnerstag durch die Säle der Stadt zog. Statt Prinz Norbert I. und Prinzessin Niersia Barbara, grüßte Prinz Barbara I. in Begleitung von Prinzessin Niersia Norbert die Narren (wie hier beim Altweiberfrühstück von Insider MG im Gartencenter Lenders) - Rollentausch im Altweiberrausch. So verrückt war noch kein Prinzenpaar der Stadt. Prinzessin Niersia Norbert musste singen, Orden überreichen, Krawatten abschneiden und Bützchen verteilen (mit kussechtem Lippenstift) und Prinz Barbara hatte dabei so richtig Spaß. Von David Friederichs