Sarah Ernst ist Miss Oktoberfest 2016

Zum zweiten Mal fand vom 1. bis 22. Oktober das Mönchengladbacher Oktoberfest im Kunstwerk Wickrath statt. Erstmals gab es dabei auch die Wahl zur Miss Oktoberfest. In zwei Vorentscheidungen hatten sich insgesamt sechs Mädels für das Finale am 21. Oktober qualifiziert. Alle Finalistinnen wurden vom Beauty Resort Nicole Simon (r.) gestylt und stellen sich der Jury und dem Publikum. Am Ende durfte Sarah Ernst (2.v.l.) den Titel Miss Oktoberfest 2016 entgegennehmen und gleichzeitig einen Scheck über 1 000 Euro. Auf Platz zwei landete Aileen Kollorz (2.v.r.), die einen Fernseher im Wert von 750 Euro gewann, den dritten Rang belegte Corinna Kolonko (l.), die dafür ein Jahresabo für ein Fitnessstudio in Empfang nahm. Veranstalter Andreas Noll kündigte bereits an, im kommenden Jahr eine Neuauflage der Misswahl stattfinden zu lassen. Von David Friederichs