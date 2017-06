Schallplattenbörse mit Beatles-Day FOTO: Privat FOTO: Privat 2017-06-27T16:22+0200 2017-06-27T16:22+0200

Am kommenden Samstag, 1. Juli, findet die erste Schallplattenbörse in Mönchengladbach in der Krahnendonkhalle, Gathersweg 55, statt. Von der Redaktion