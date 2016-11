Seventies Vibes schwingen durch die Kulturküche Teilen

Twittern







Eine musikkulturelle Annäherung an ein Jahrzehnt voller neuer Sounds und gesellschaftlichen Umbruchs geht mit den 70ern in die nächste Runde. Am Donnerstag, 17. November, dreht sich in der Kulturküche einen Abend lang alles um Musik und Sounds aus den 1970er Jahren. Von der Redaktion