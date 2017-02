Tour de France live bei ARD

Durch die Tour der France wird Mönchengladbach Teil eines weltweiten Medienereignisses. In Deutschland werden ARD und Eurosport die Durchfahrt der Radprofis live übertragen. Von der Redaktion

Mönchengladbach (pmg / sp).

Die ARD wird die Tour de France 2017 live übertragen. Das haben die Verhandlungen zwischen dem französischen Tour-Veranstalter Amaury Sports Organisation (ASO) und der ARD ergeben, die gestern zum Abschluss gekommen sind. Damit wird auch Mönchengladbach in der Live-Berichterstattung weltweite Medienaufmerksamkeit gewinnen. Rund 100 Sender werden in 190 Ländern rund um den Globus das sportliche Großevent live übertragen, unter anderem die ARD und der Sender Eurosport. Hinzu kommen Hunderte von Journalisten aus dem Bereich Print, TV- und Rundfunk-Journalisten, die über die Tour de France global berichten werden. Am Sonntag, 2. Juli, findet die erste Sprintwertung der Tour in Mönchengladbach statt. „Ich freue mich sehr. Die Tour ist zugleich auch ein enormes Medienereignis, von dem wir als Stadt mit dem ersten Sprint ganz besonders profitieren. Das ist ein riesiger Image-Gewinn für Mönchengladbach. Wir werden uns als sportbegeisterte und sympathische Tour-Stadt darstellen“, freut sich Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners.

Auf einer Strecke von über 20 Kilometern verläuft die Tour durch Mönchengladbach. Nach dem Start in Düsseldorf erreicht die Tour bei Kilometer 80,5 über die Korschenbroicher Straße Mönchengladbach und durchquert das Stadtgebiet über Rheydt, Wickrath bis nach Wanlo, wo sie bei Kilometer 97,5 die Stadtgrenze wieder verlässt. Die Sprintwertung findet auf der Bismarckstraße auf etwa 1 000 Metern in Richtung Kaiser-Friedrich-Halle statt. Nach dem vorläufigen Zeitplan treffen die Radsportler gegen 14.30 Uhr in Mönchengladbach ein und verlassen etwa 20 Minuten später wieder die Stadtgrenze im Süden. Etwa eine Stunde vorher zieht die für das Sportereignis markante Tour-Roadshow über die Strecke, die für Begeisterung und Volksfeststimmung am Straßenrand sorgen und dem Publikum ganz im Sinne der Mönchengladbacher Kampagne „Tourfieber“ einheizen wird. Mit der Kampagne begleitet die MGMG im Auftrag der Stadt die Zeit bis zum 2. Juli.

Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die Tour de France in Mönchengladbach auf Hochtouren. Mehrere Arbeitsgruppen setzen sich intensiv mit unterschiedlichen Themenbereichen von Marketing, Verkehr, Absperrungen bis Sicherheit und Personal auseinander. Nach der aktuellen Planung sollen an drei Stellen der Strecke, an der Kaiser-Friedrich-Halle, in Rheydt und in Wickrath, besondere Events stattfinden. Auf der Internetseite www.tourfieber.de berichtet die MGMG weiterhin über die neuesten Entwicklungen.

(Report Anzeigenblatt)