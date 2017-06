Unfallnacht rekonstruiert

In der Nacht zu Donnerstag stellte die Polizei nochmal den Unfall nach, dem ein 38-jähriger Fußgänger nach einem Autorennen zum Opfer fiel. Von Heike Ahlen

Viele Fragen sind noch offen zum Ablauf des Rennens auf der Fliethstraße am Freitagabend vergangener Woche. Gegen 23.10 Uhr hatte der 28-jährige Manuel S. einen 38-Jährigen auf der Fliethstraße totgefahren. Bislang hatte der Sachverständige nur sagen können, dass das Auto mit mindestens 90 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein muss.

Am Mittwochabend haben die Ermittler das Geschehen rekonstruiert. Dazu wurde die Fliethstraße von 23 Uhr an zwischen der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Rathenaustraße und dem Bereich Rheydter Straße gesperrt.

Die leere Straße wirkte um diese Uhrzeit fast gespenstisch, denn bis unmittelbar vor die Sperrung waren noch viele Autos unterwegs gewesen – und auch, als sie eine Stunde später wieder frei gegeben wurde, waren es nicht nur vereinzelte Wagen, die hier unterwegs waren.

Auf der Brücke am alten Zentralbad hatten sich Polizeibeamte postiert. Fotos, bewegte Bilder, auch eine Drohne kam zum Einsatz, die immer wieder surrend aufstieg.

Die Fahrzeuge, die auch in der Tatnacht unterwegs waren, waren mit Abschleppern an den Ort des Geschehens gebracht worden. Nur statt der Fahrer vom Freitag setzte sich nun der Sachverständige ans Steuer. Mit jedem der drei Autos fuhr er die Strecke drei Mal.

An der Stelle, an der sich Opfer Alexander H. am Freitag befunden hatte, stand eine Puppe – so groß wie er und in den Farben gekleidet, die er getragen hatte.

Es sei bei der Rekonstruktion vordringlich um zwei Dinge gegangen, erklärte Polizeisprecher Jürgen Lützen. Zum einen gelte es zu klären, welche Geschwindigkeit die Fahrzeuge auf dem Stück zwischen Rennbeginn an der Ampel und dem Aufprallort erreichen konnten. Zum anderen habe man bewusst die gleiche Uhrzeit und somit vergleichbare Lichtverhältnisse gewählt, um zu klären, von wo aus die Person auf der Straße für die Fahrer sichtbar gewesen sein müsse. Seine Ergebnisse teilte der Gutachter in der Nacht nicht mehr mit.

Manuel S. sitzt zurzeit in Untersuchungshaft – der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf Mord. Die beiden anderen Renn-Beteiligten, ein 22-Jähriger Mönchengladbacher und ein 25-Jähriger Willicher, sind nicht in Haft. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Verkehrsgefährdung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

