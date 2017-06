Unglück: Menschen sammeln für die Familie 2017-06-06T17:42+0200 2017-06-06T17:42+0200

Das tragische Ereignis vor Beginn der Frühkirmes in Neuwerk hallt in den Stadtteilen immer noch nach, auch in der neuen Ausgabe unseres Lokalmagazins, das teilweise unserer Ausgabe beiliegt. Von Klaus Schröder