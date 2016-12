Vielfältig und solidarisch

Das neue Programm des katholischen Forums ist da. Auf fast 200 Seiten gibt es wieder ein breitgefächertes Angebot. Schwerpunkt ist das Thema Zuwanderung. Von David Friederichs

Franz-Josef Unland zeigt auf das Titelbild. „Wir haben uns bewusst für den Globus entschieden“, sagt der Leiter des katholischen Forums für Erwachsenen- und Familienbildung Mönchengladbach und Heinsberg und nimmt das neue Programmheft in die Hand. „Der Globus steht für interkulturelle Vielfalt und Solidarität.“ Schließlich seien das aktuell die großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft. So wird es im neuen Programm sowohl Angebote für geflüchtete Menschen als auch für die Aufnahmegesellschaft geben. „Nur so ist ein gelungenes Zusammenleben möglich“, so Unland.

Daher steht die Unterstützung Ehrenamtlicher im Fokus des neuen Programms. „Gerade die ehrenamtlich in der Betreuung von Flüchtlingen engagierten Menschen benötigen Raum für Reflexion und gezielte Qualifizierung“, verdeutlicht der Forums-Leiter. Die Angebote sind, dank der finanziellen Unterstützung des Bistums, das zusätzliche Mittel bereitgestellt hat, sogar kostenlos. Eines dieser Angebote ist das von Diplom Sozialpädagoge und Geschichtswissenschaftler Jan Röder, der den Workshop „Interkulturelle Sensibilisierung im beruflichen Umfeld“ am 1. April und 16. September anbietet. Reflexion der eigenen kulturellen Prägung, Differenzierung der kulturellen Wahrnehmung und Sensibilisierung im Umgang mit verschiedenen Kulturen sind hier zentrale Themen. Unter dem Titel „Entängstigt euch!“ geht Professor Paul M. Zulehner am 7. März in der Citykirche den Ängsten der Bevölkerung vor Flüchtlingen nach und zeigt Möglichkeiten auf, sie zu überwinden. „In diesem Zusammenhang haben wir noch weitere Angebote“, erläutert Helmut Keymer, pädagogischer Mitarbeiter des Forums.

Darüber hinaus finden sich im Programm auch eine Vielzahl an Angeboten, die sich an unterschiedlichen Lebenssituationen und Zielgruppen orientieren. Das sind Angebote für werdende und junge Eltern, Berufstätige, Frauen und ältere Menschen, außerdem gibt es ein umfassendes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot für pädagogische Fachkräfte. Von Konfliktvermeidung in der Elternrolle über das Miteinander der Kulturen bis hin zum beruflichen Wiedereinstieg von Frauen nach der Familienphase oder verschiedene Sportangebote: Das Programm gibt zahlreiche Anlässe, den eigenen Horizont zu erweitern, Erfahrungen zu vertiefen und neue Impulse für das eigenen Leben zu erhalten.

(Report Anzeigenblatt)