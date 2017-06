Von Protechnik bis unplugged

Seit diesem Wochenende ist der Sparkassen Park wieder fest in musikalischer Hand. Mit Runrig und Sting wurde der Musiksommer eingeläutet, der noch einiges mehr zu bieten hat. Von David Friederichs

Sein persönliches Highlight hat M

icky Hilgers schon hinter sich: Sting spielte gestern im Sparkassen Park. „Sting will ich immer haben“, hatte Hilgers im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt - und sich diesen Wunsch zum mittlerweile dritten Mal erfüllt. Doch Zeit sich zurückzulehnen bleibt nicht, denn in den kommenden Wochen jagt ein Highlight das nächste im Sparkassen Park. So zum Beispiel am 8. Juli, wenn die Elektro-Könige von Scooter im Rahmen ihrer „100 Scooter 25 Years Wild & Wicked Tour“ ein Pyrofeuerwerk abliefern werden und natürlich ihre besten Hits im Gepäck haben.

Freunde handgemachter Musik sind am 12. Juli bei ZZ Top richtig. Bärte, Blues und Boogie sind ihre Markenzeichen, Texas ihre Heimat. ZZ TOP, die kleinste Bigband der Welt, präsentiert ihre Show mit allen Hits und Bestsellern ihrer 14 vergoldeten Alben und den Songs ihres aktuellen Albums „Futura“. Mit im Gepäck haben die Texaner Status Quo, was einen ganz besondern Konzertabend verspricht.

Bereits zum dritten Mal darf man sich auf Silbermond freuen, die mit ihrer „Leichtes Gepäck Tour“ am 15. Juli Halt in Mönchengladbach machen. Nach zwei Konzerten voller Gänsehautmomente wird auch die Show in diesem Sommer nicht weniger emotional werden.

Leise Klänge bringt Philipp Piosel am 29. Juli mit in den Sparkassen Park. Die Mädels werden kreischen und träumen dürfen, nicht nur von Poisel sondern auch von den USA, schließlich heißt sein aktuelles Album und auch die Tour „Mein Amerika“.

Wild und verrückt wird es am 5. August, wenn die Hamburger Elektro-Rapper Deichkind ihren Tour-Abschluss von „Niveau, Weshalb, Warum“ in Mönchengladbach feiern. Da die „Deichkinder“ nach dem Konzert erst einmal eine kreative Pause einlegen werden, sollte man sich die letzte Gelegenheit nicht entgehen lassen. Und ähnlich wie 2015 werden die Hamburger den Sparkassen Park auch diesmal auf links drehen.

Nur einen Tag später steht dann wieder ein ganz Großer des internationalen Pop auf der Bühne: Bryan Adams. Seit mehr als 30 Jahren begeistert der Star ohne Allüren seine Fans - und die sind mit den Jahren nicht weniger sondern immer mehr geworden. Neben den Hits seines aktuellen Albums „Get up“ sind auch die Klassiker wie „Summer of 69“, Everything I Do“, „Please Forgive Me“, oder „All For Love“ dabei.

Die Freunde der etwas härteren Gangart werden am 28. August genau richtig sein im Sparkassen Park. Dann nämlich sind mit Volbeat die dänischen Rocküberflieger zu Gast. Mönchengladbach ist dabei eine von nur vier exklusiven Stationen in Deutschland. Ihre Mischung aus klassischem Rock’n’Roll, Heavy Metal und Rockabilly sucht Ihresgleichen.

Dass Marius Müller-Westernhagen einmal in Mönchengladbach spielen würde, hätte man vor einigen Jahren auch nicht für möglich gehalten. Nun aber ist er sogar mit seinem MTW Unplugged Album in Mönchengladbach. Am 30. August wird er den Sparkassen Park in eine ganz besondere Atmosphäre tauchen - ein absolutes Highlight dieses Konzertsommers.

Den Abschluss bilden schließlich die Söhne Mannheims. Eigentlich für den 10. Juni schon vorgesehen, kommt Xaiver Naidoo mit seinen Söhnen jetzt erst am 31. August nach Mönchengladbach. Bei einer spontanen Session auf dem Alten Markt vor einigen Wochen, waren bereits viele begeisterte Fans vor Ort, die sicherlich auch im Sparkassen Park mitfeiern werden. Die für den 10. Juni gekauften Tickets haben natürlich immer noch ihre Gültigkeit.

(Report Anzeigenblatt)