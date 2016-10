Weihachten im Schuhkarton

Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist erfolgreich angelaufen. Seit Anfang Oktober packen Bürger in Mönchengladbach, sowie in ganz Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Südtirol und der Schweiz zum 21. Mal für „Weihnachten im Schuhkarton“. Von der Redaktion

Noch bis zum 15. November kann jeder Mönchengladbacher ein eigenes Päckchen mit neuen Geschenken füllen und zu einer der Abgabestellen zu bringen. Die Pakete werden dann von örtlichen Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen an bedürftige Kinder vorwiegend in Osteuropa verteilt. „Zahlreiche Vereine, Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Kirchengemeinden in unserer Region und darüber hinaus sind begeistert dabei, haben bereits viele Päckchen abgegeben oder planen konkrete Sammelaktionen“, berichtet Organisatorin Petra Nelsen „Wir freuen uns über jeden abgegebenen Schuhkarton, denn jeder einzelne ist ein Hoffnungsschimmer für ein Kind, das in bedrückenden Lebensumständen lebt.“

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum sollen unter anderem in Bulgarien, Republik Moldau, Mongolei sowie Polen, Rumänien und Slowakei verteilt werden.

Mitmachen ist ganz einfach: Acht Euro pro Päckchen zurücklegen, die zusammen mit dem Schuhkarton als Spende zu einer von Tausenden Abgabestellen gebracht werden. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Eingepackt werden dürfen nur Geschenke, die zollrechtlich in allen Empfängerländern erlaubt sind. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Flyer zu finden, der über die Webseite der Aktion bestellt und heruntergeladen werden kann. Ist der Karton gepackt, wird er zusammen mit der Geldspende zu einer der Abgabestellen gebracht. Alle Informationen erhält man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline 030 / 76 88 38 83.

