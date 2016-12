Weihnachtsbäume in Eigenregie FOTO: David Friederichs FOTO: David Friederichs Teilen

Twittern







„Was die Einzelhändler auf der unteren Hindenburgstraße in Mönchengladbach können, das können wir auch“, sagten sich die Händler der Hauptstraße in Rheydt und stellten in Eigenregie 35 Bäume auf. Von David Friederichs