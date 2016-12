Wenn aus Bier Spende wird

Bei warmen Temperaturen gemütlich ein kühles Bier trinken und nebenbei was für den guten Zweck tun – klingt komisch? Funktioniert aber! So sind bei der diesjährigen Mönchengladbacher Bierbörse 1 500 Euro für den Kinderschutzbund zusammengekommen. Von Gina Dollen

Vor knapp fünf Monaten stand der Geroplatz in Mönchengladbach ganz unter dem Motto „Bier für alle“. 350 verschiedene Sorten an original Bierständen und kleine Biergärten luden zur Mönchengladbacher Bierbörse ein. Ein Stand war dabei aber besonders: am Hannen-Alt-Stand der Carlsberg Brauerei wurde nämlich ausschließlich für den guten Zweck gezapft und getrunken. „Das erste Bier war eigentlich umsonst, aber selbst das wollten die Leute unbedingt zahlen, um zu spenden und gerne kam dann noch ein drittes oder viertes dazu“, erzählt der Initiator der Aktion Volker Mevissen. Ihm war besonders wichtig „vor den eigenen Türen zu kehren“ und so war relativ schnell klar, an wen die entstandene Summe von 1 500 Euro gehen sollte.

Der Kinderschutzbund Mönchengladbach konnte die Spende gut gebrauchen, erst im letzten Jahr gab es ein Minus in der Kasse. „Wir freuen uns sehr über diese tolle Spende“, sagt Heidrun Eßer strahlend. Mit dem Geld kann jetzt unter anderem der „Kindermampf“ weitergeführt werden – ein Frühstück vor der Schule für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf. Trotzdem braucht der Verein auch weiterhin Menschen, die für diesen guten Zweck spenden

„Hier kann man sich sicher sein, dass die Spenden zu 100 Prozent da ankommen, wo sie hingehören“, betont Andreas Born, Veranstalter der Bierbörse. Schon jetzt wird überlegt, die Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen.

