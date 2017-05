Werbeoffensive zur Tour de France 2017-05-26T14:03+0200 2017-05-26T14:02+0200

Die Vorbereitungen für die Tour de France, die am Sonntag, 2. Juli, über eine Strecke von rund 20 Kilometern auch durch Mönchengladbach rollt, laufen auf Hochtouren. Um in der Öffentlichkeit das Tourfieber noch einmal hochzutreiben, startete die Marketing Gesellschaft (MGMG) am Mittwoch gemeinsam mit der Ströer Deutsche Medien eine Print-Offensive. Großplakate an 40 Standorten im gesamten Stadtgebiet sowie weitere 40 Großtafeln, sogenannte „Wesselmänner“ und zusätzlich 200 Citylights machen ab sofort bis zur Tour de France Lust auf das Mega-Ereignis. Zu sehen sind das bereits bekannte klassische Sprintmotiv und ein Motiv mit der Grußbotschaft „Bonjour – Herzlich Willkommen“, das Mitte Juni im Stadtgebiet zu sehen sein wird. Die Ströer Deutsche Medien unterstützt die breit angelegte Kampagne finanziell. „Mit dieser Offensive steigen wir in die Schlussphase der Vorbereitungen zur Tour ein und wollen die breite Öffentlichkeit auf das Mega-Ereignis aufmerksam machen“, freut sich MGMG-Geschäftsführer Peter Schlipköter. Von David Friederichs