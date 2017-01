Workshop: Aus Alt mach Neu

Die Gladbacher Designerin Barbara Schwinges bietet weitere Textile Upcycling-Workshops in der Kulturküche an und stellt mit den Teilnehmern ausgefallene neue Kreationen aus alten Stoffen und Materialien her. „Wohnzimmer Kreationen“ ist das Thema des kommenden Workshops am Sonntag, 5. Februar: Ausgediente Haustextilien werden zu neuen Produkten verarbeitet – Bezüge ausrangierter Polstermöbel, alte Stofflampenschirme oder eingemottete Gardinen werden in neue Taschen, Accessoires oder einfache Kleidungsstücke verwandelt. Grundkenntnisse im Nähen sowie das Mitbringen einer eigenen Nähmaschine und alter Textilien sind Voraussetzung für die Teilnahme am Workshop. Er findet von 10 bis 16 Uhr im Seminarraum der Kulturküche, Aachener Straße 49, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person. Anmeldungen bitte via Email an contact@barike.de. Von der Redaktion

Foto: Kulturküche (Report Anzeigenblatt)