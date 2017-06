Zeugenaufruf Vandalismus: Zeugen in Waldhausen gesucht 2017-06-20T13:50+0200 2017-06-20T13:50+0200

Während des Schützenfestes in Waldhausen am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht zum Samstag, 17. Juni, auf dem Parkplatz der Stadtkasse Autos stark beschädigt. Laut Zeugenaussagen sollen prügelnde Jugendliche vom Schützenzelt zu dem Parkplatz gezogen sein. Dort wurde weiter gestritten. Im Verlauf des Streits soll eine Person auf das abgebildete Auto geworfen worden sein. Der Schaden wird auf rund 3 000 Euro beziffert. Mindestens ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Die Betroffenen bitten Zeugen, sich über die Mailadresse sandraruegen@ yahoo.de zu melden. Von Klaus Schröder