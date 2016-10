Zustand der Spielplätze in Mönchengladbach „In Vergessenheit geraten“

Nach dem Besuch des Stadt Spiegels auf dem verwahrlosten Spielplatz Holt (Ausgabe vom 21. September) haben sich viele Bürger bei uns gemeldet, die Ähnliches bemängeln. Dieses Mal geht es um die Beobachtungen von Hardy Binger am Gathersweg. Von Klaus Schröder

Unser Leser Hardy Binger schreibt: „Ich habe interessiert Ihren Artikel über Spielplätze gelesen und kann da auch etwas beitragen. Ich wohne auf dem Gathersweg in unmittelbarer Nähe zum Gatherskamp an der Tennisanlage / Soccerhalle. Genau gegenüber ist oder war ein Bolzplatz. Bis zum Anfang dieses Jahres ist der Platz immer noch von einigen Kindern zum Ballspielen genutzt worden. Im Frühjahr ist eine Gartenbau-Firma dort angerückt und hat den Platz abgetragen, Maulwurfhügel beseitigt, den Platz neu geebnet und neues Gras gesät. Nach diesen aufwendigen Arbeiten ist der Platz mit Gittern abgesperrt worden. Danach ist er wohl in Vergessenheit geraten. Unkraut überall, vom neu gesäten Rasen keine Spur, die Maulwürfe sind auch wieder aktiv. Ich finde es nicht nur traurig, dass dort keine Kinder mehr spielen können, sondern auch, wie Gelder ausgegeben werden für Projekte, die nicht zu Ende geführt werden. Ein Vorschlag von mir und vielen Bekannten und Hundefreunden aus der Gegend hier: Falls kein Geld mehr investiert werden kann könnte man ohne großen Aufwand eine Hundewiese daraus machen.“

(StadtSpiegel)