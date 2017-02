Freude als Lebensprinzip 2017-02-14T13:52+0100 2017-02-14T13:51+0100

Rheinischer Frohsinn ist nur eine von vielen Spielarten der Freude. Der „schöne Götterfunken“ steht im Mittelpunkt eines literarisch-musikalischen Programms, das den Spuren von Freude, Heiterkeit und Lachen in der Kultur und im Alltag nachgeht. „Freu Dich, Erd und Sternenzelt!“ heißt es am Sonntag, 19. Februar, um 17 Uhr in St. Andreas. Von der Redaktion