Autogramme für die Genesung

Traditionell besuchten in dieser Woche zwei Spieler von Borussia Mönchengladbach die Kinderklinik im Eli. Neben vielen Geschenken gab es am Ende in erster Linie glückliche Kinder– Von David Friederichs

Rheydt.

Mittwoch, 12.30 Uhr, Station K4 der Kinderklinik des Eli: Unzählige Kinder laufen in Jogginghose und Borussia-Trikot über den Gang, schwenken Fahnen, auch Krankenschwestern haben grüne Weihnachtsmützen mit der VfL-Raute aufgezogen. Aus einer Box erklingt „die Elf vom Niederrhein“ und schon fangen alle an zu klatschen. Es ist fast schon Stadionfeeling in dem Lars Stindl und André Hahn sich den Weg durch die Kinder bahnen. Unter dem Arm haben beide einen Karton voller Schokonikoläuse. Doch das ist längst nicht alles. Auch Schals, Fahnen, Kindersocken oder Quartettspiele haben die VfL-Profis mitgebracht, um den kleinen Patienten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nicht dabei war Trainer André Schubert, der noch an den Nachwirkungen einer Erkältung litt und die Kinder nicht anstecken wollte.

„Das ist jedes Jahr ein besonderer Tag für uns“, weiß Prof. Dr. Wolfgang Kölfen, Chefarzt der Kinderklinik. Ein besonderer Tag, auf den sich auch das Eli vorbereitet hat. Schließlich gibt es traditionell ein Geschenk für die prominenten Gäste. In diesem Jahr ist es ein Zauberhut. Darin sind nicht nur viele grüne Sterne mit besten Wünschen für das Bundesligateam, sondern auch ein Zauberstab. An dessen Ende hängen unzählige Punkte, so dass Stindl und Hahn kräftig mithelfen müssen, um alle aus dem Hut zu bekommen. „Das sind deutlich mehr, als die, die wir auf dem Konto haben“, scherzt Kapitän Stindl.

Im Anschluss stürzen sich Kinder wie auch Eltern und Angestellte auf die beiden Profis, um Autogramme und Selfies abzustauben. Auch der kleine Fynn (5) zeigt voller Stolz seine Fahne. „Das war toll. Ich habe jetzt auch hier drauf Autogramme“, sagt er. Auch auf dem Rücken seines Trikots haben bereits Spieler unterschrieben. Erst am Wochenende war Fynn von der Kinderstation entlassen worden, den Besuch der Spieler wollte er dennoch nicht verpassen und war extra mit seiner Mutter gekommen.

Für einen Moment war es so, als seien alle Sorgen und Ängste der Kinder vergessen. „Solch ein Besuch schüttet Glückshormone aus und die helfen bei der Genesung“, weiß Dr. Kölfen. Bei vielen Kindern hoffentlich genug Glückshormone, um Weihnachten wieder zu Hause zu bei Mama und Papa zu sein.

(Report Anzeigenblatt)