Bessere Wundheilung durch Laser

Das Krankenhaus Neuwerk setzt auf Patienten schonende Laser-Behandlung bei der Wundheilung. Von der Redaktion

Ein 15 mal zehn Zentimeter großes graues Kästchen wird dem Patienten aufgelegt. „Die Bestrahlung mit dem Laser dauert rund 15 Minuten“, erklärt Dr. Dietmar Pixner, Oberarzt in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Krankenhaus Neuwerk und seit kurzem auch Laserbeauftragter. „Wir setzen den Flächenlaser bei Komplikationen in der Wundheilung ein.“ Sehr effektiv ließen sich Druckgeschwüre, diabetische Füße und chronische Wunden damit behandeln.

„Der klare Vorteil des Lasereinsatzes für den Patienten liegt durch die Förderung der Wundheilung in der möglichen Vermeidung einer weiteren Operation“, so Pixner. Als Chirurg war dieser „nicht-operative“ Blickwinkel für Dr. Pixner anfangs ungewohnt, doch „die effektive Wirkung und der unkomplizierte Einsatz haben mich absolut überzeugt“.

Als weiteren Effekt findet man bei der Lasertherapie eine rasch einsetzende Schmerzreduktion, die förderlich für die Wundheilung und weitere Behandlung ist. Der Einsatz des Lasers sei für den Patienten ungefährlich, weil dieser keine Wärme erzeugt und mit Low-Level-Strahlung arbeitet. Da es zu keiner Wärmeentwicklung kommt, können keine Verbrennungen entstehen. Eine Schutzbrille muss getragen werden, da die Laserstrahlen nicht auf die Netzhaut treffen dürfen.

Das im medizinischen Bereich eingesetzte Laserlicht stimuliert die Körperzellen, so dass die Botenstoffe für die Wundheilung in höherem Maße im Körper produziert und an entsprechende Stelle transportiert werden. Es wird empfohlen die Behandlung, einmal täglich zehn bis 15 Minuten über zwei Wochen zu wiederholen. Das Gerät ist klein, handlich und mobil, so dass es zum Patienten ins Zimmer gefahren werden und die Behandlung direkt vor Ort im Bett stattfinden kann.

Das Krankenhaus Neuwerk hat drei Laserbeauftragte, neben Dr. Pixner die Assistenzärztin Cornelia Fischer-Booms und die Medizinische Fachangestellte der Zentralambulanz, Janina Pietzsch. Sie wachen über den Einsatz und die Wartung des Geräts sowie die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.

(Report Anzeigenblatt)