Elternschule am „Eli“ erweitert ihr Angebot

Die Elternschule am Eli geht bereits ins dritte Jahr. Insgesamt werden 35 Kurse für Babys und Kleinkinder angeboten. Von der Redaktion

Die Elternschule am Eli bietet ein umfangreiches Angebot für Eltern mit Babys oder Kleinkindern. „Wir gehen 2017 ins dritte Jahr und bauen unser Angebot immer noch weiter aus“, so die Hebamme Nicole Schmelcher-Fabri. Sie leitet die Elternschule und erfährt von den werdenden Müttern, was an Kursen in der Stadt fehlt. „Wir sind daher zum Beispiel auf die Städtische Musikschule zugegangen und bieten in einer Kooperation nun demnächst einen Musikgarten an.“

Neben den „üblichen“ Kursen wie Geburtsvorbereitung und Rückbildung, stehen im neuen Kursheft auch Angebote wie „Yoga in der Schwangerschaft“, oder „Laufmama lauf“. „Uns ist wichtig, dass die Babys und Kleinkinder in die Aktivitäten der Mütter eingebunden sind“, erklärt Schmelcher-Fabri. Sie schmunzelt: „Bei Laufmamalauf treffen wir uns ganzjährig im Stadtwald Rheydt zur Outdoor-Fitness für Mütter mit Kind und Kinderwagen.“

Die jungen Mütter und Väter können in der Elternschule auch viel über den Umgang mit Kindern im Straßenverkehr lernen, „die Kooperation mit der Polizei ist großartig“, betont die erfahrene Hebamme. Ein weiteres wichtiges Angebot sei der Kurs Erste Hilfe für junge Eltern: „Dieser Kurs wird von einer Kollegin geleitet, die auch Rettungsassistentin ist.“

Weitere Stichworte aus dem Kurskanon sind „Ernährung von Säuglingen“, „Großelternabend“ oder auch „Babybauch gipsen“. Entscheidend für die Auswahl der Themen und Kurse „ist die Frage, inwieweit unsere Zielgruppe, also Mütter mit kleinen Kindern oder Schwangere, angesprochen wird, vor allem aber müssen die Referenten sympathisch und kompetent sein“, so Schmelcher-Fabri. Der „Lehrplan“ der Elternschule ist übers Jahr zwar weitgehend gleich, aber es gibt immer auch neue Angebote: „Insgesamt braucht man schon einen langen Atem, um den einen oder anderen Kurs zu etablieren.“ Aber der lohne sich immer.

Das Angebot der Elternschule am Eli wirkt weit über den eigentlichen Kurs hinaus. Das erlebt und freut Nicole Schmelcher-Fabri immer wieder: „Teilnehmerinnen treffen sich auch außerhalb des Kurses. Das ist auch eines unserer Ziele, dass sich die Mütter nicht nur wohlfühlen bei uns, sondern sich auch anfreunden. Eine bessere Verbindung des Eli zur Stadt gibt es nicht.“

Ganz wichtig sei, dass sich die Interessierten frühzeitig anmelden, so Schmelcher-Fabri. Das gehe am besten per Mail elternschule@sk-mg.de, aber auch unter 02166 / 39 422 49, montags 11 bis 13 und dienstags 11 bis 15 Uhr. Weitere Infos unter www.sk-mg.de.

(Report Anzeigenblatt)