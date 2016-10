Fit bleiben im Arbeitsalltag

Acht Stunden auf dem Bürostuhl, die Augen am Computerbildschirm und kaum Bewegung – das ist alles andere als gut für die Gesundheit. Wie man im stressigen Arbeitsalltag gesund bleiben kann, zeigt jetzt das Buch „Fit im Job“ von Food-Xperts. Von Gina Dollen

Der Arbeitsalltag der meisten Menschen ist stressig, schnelllebig und findet oft ohne Bewegung statt. Dass sich das auf unsere Gesundheit auswirkt, merkt man immer deutlicher. Burnout wird als „Trendkrankheit“ betitelt und Rückenschmerzen sind für viele Menschen Normalität. Dabei kann man durch einfachste Übungen, in nur wenigen Minuten seine Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden immens verbessern. Wie das geht, das zeigt das neue Buch „Fit im Job- Das Gesundheitsbuch für Berufstätige“.

Alleine 2014 lag beispielsweise der Krankenstand der Barmer GEK Versicherten bei knapp fünf Prozent. Die durchschnittliche Ausfalldauer lag dabei im schlimmsten Fall bei 45 Tagen.

„Firmenfitness wird nach und nach zum Trend, denn in der Freizeit hat kaum einer Lust und Zeit, etwas für die Fitness und Gesundheit zu tun“, so Marcel Küsters von der Barmer GEK. Er betont, dass das Buch vor allem von Arbeitgebern an ihre Mitarbeiter verteilt werden sollte. „Das ist ja auch ein Ausdruck dafür, dass man seine Mitarbeiter schätzt“, sagt Rudi Meinor, der das Buch als erster Arbeitgeber für seine Mitarbeiter entgegennimmt.

Angesprochen werden, sollen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die auf jeden einzelnen Mitarbeiter angewiesen sind. „Dieses Buch lohnt sich sofort. Wenn man nur einen Mitarbeiterausfall vermeiden kann, hat sich die Investition schon gelohnt“, sagt Diplom Psychologe und Mitautor des Buches Berthold Iserloh.

Sechs Autoren haben sich für „Fit im Job“ zusammengefunden, um alle Bereiche, die die Gesundheit beeinflussen, abzudecken. Von Bewegung, über Ernährung bis hin zur Psyche wird jedes Thema auf 45 Seiten behandelt.

„Fit im Job“ ist nicht nur ein Buch. Man könnte es als „interaktiven Ratgeber“ verstehen. Codes zu Onlinekursen, wie einer Ernährungsanalyse oder dem einjährigen Zugang zum Rückenportal, machen es einem leicht, das Gelesene sofort in die Tat umzusetzen. Die einzelnen Seiten sind sehr leserfreundlich illustriert, so dass man sich nicht erst durch einhundert Seiten Kleingedrucktes lesen muss. „Kleine Häppchen mit viel Wirkung“, so beschreibt es Gründerin des „Low Fett 30“- Programms und Mitautorin Gabi Vallenthien.

Auch außerhalb des Lesens gibt es einige Vorteile. Bei der Bleichermühle werden beispielsweise Kochkurse für gesundes Kochen angeboten, auf die jeder Buchbesitzer zehn Prozent Rabatt erhält.

Im Zusammenhang mit dem Buch starten am Dienstag, 25. Oktober und Mittwoch, 26. Oktober Abnehmkurse von „LowFett30“. Anmeldungen hierfür sind unter 02161 / 47 95 70 möglich. Die Kosten der Kurse werden von vielen Krankenkassen zu 100 Prozent erstattet.

(Report Anzeigenblatt)