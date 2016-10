Große Freude über das bestandene Examen

Nach drei Jahren haben 13 Absolventen der St. Elisabeth Akademie ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich abgeschlossen. Nach nur einem Jahr nahmen 17 Abgänger die Qualifikation zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin in Empfang. Von der Redaktion

Die examinierten Pflegekräfte absolvierten ihre Ausbildung in Neuwerk. Während ihrer Ausbildung haben die Auszubildenden an der St. Elisabeth-Akademie alles Wichtige über den Pflegeberuf erlernt. Neben dem theoretischen Lernen von Betreuung, Pflege und Beratung von Patienten stand selbstverständlich die praktische Erfahrung bis hin zur ärztlichen Assistenz bei Behandlungen im Mittelpunkt. Für die nötige Praxis sorgten unterschiedliche Einsätze in verschiedenen Fachabteilungen des Krankenhauses Neuwerk und weiteren Verbundeinrichtungen der St. Augustinus-Kliniken in Neuss, sowie der Alexianer Tönisvorst GmbH, immer unter fachlicher Anleitung. Während manche den Schritt ins Studium wagen, haben die anderen als examinierte Pflegekräfte eine Anstellung gefunden, ein Teil bei den St. Augustinus-Kliniken. „Besonders erfreulich ist es, dass sich einige der Absolventen beruflich weiter entwickeln möchten und in naher Zukunft die dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin/zum Gesundheits- und Krankenpfleger bei der St. Elisabeth-Akademie beginnen werden“, so die Standortleiterin der SEA in Neuwerk, Marianne Michels.

Die St. Elisabeth Akademie (SEA) als Ausbildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen ist eine Kooperation katholischer Krankenhausträger aus der Region, unter anderem auch der St. Augustinus-Kliniken GmbH Neuss, Träger des Krankenhauses Neuwerk. An drei Akademiestandorten in Düsseldorf, Neuss und Mönchengladbach-Neuwerk arbeiten insgesamt 30 engagierte Mitarbeiter und betreuen über 500 Auszubildende. „Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Förderung von selbst organisiertem Lernen. Wir nutzen Synergieeffekte, um den Anforderungen des Krankenpflegegesetzes zu entsprechen und den gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden“, erläutert Marianne Michels.

Die Auszubildenden sind bei den jeweiligen Krankenhausträgern angestellt und absolvieren ihre praktische Ausbildung vorwiegend in den beteiligten Krankenhäusern vor Ort. Die Auszubildenden profitieren von der Verbundstruktur der St. Augustinus-Kliniken, dem auch eine große psychiatrische Fachklinik sowie Wohnbereiche für behinderte Menschen angeschlossen sind. Darüber hinaus lernen die Auszubildenden auch die ambulante häusliche Pflege kennen.

