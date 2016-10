Vom 1. bis 30. November veranstaltet die Deutsche Herzstiftung bundesweit kostenfreie Herzwochen-Veranstaltungen. Dieses Jahr unter dem Motto "Herz unter Stress". In Mönchengladbach beteiligt sich am 3. November der "Herzpark Hardterwald" mit einem Info-Tag von 14 bis 18.30 Uhr an der Aktion. Von Franz Josef Ungerechts

Im Mittelpunkt der bundesweiten Herzwochen steht in diesem Jahr die Behandlung der Risikokrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen. Deshalb werden im Rahmen des Informationstages am Donnerstag, 3. November, im Vortragssaal der Klink "Herzpark Hardterwald" Themen wie "Der richtige Blutdruck", "Gefäßmedizin", "Bewegung für das Herz" und auch "Herz und Psyche" von den Vortragsrednern Prof. Georg Sabin, Prof. Claus Weiss, Dr. Christoph Nielen und Matthias Laufenberg (Oberarzt Kardiologie Bethesda) angeboten. Im Anschluss an diese Vorträge stehen die Mediziner für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Im ganztägigen Rahmenprogramm gibt es neben Informationsständen und Mitmachaktionen der Herzpark-Partner zahlreiche Möglichkeiten zur Beratung. Zusätzlich stehen Ärzte und Therapeuten der Klink zur Beratung bereit. Zurzeit bietet der Herzpark Hardterwald, Louise-Gueury-Straße 400, 104 Betten zur stationären und 50 Plätze zur ambulanten Behandlung an. Durch den kürzlich begonnenen dritten Bauabschnitt kommen bis Ende 2017 weitere 100 neue Betten hinzu. In den Räumlichkeiten wird modernste Rehabilitationsmedizin mit den neuesten medizinischen und medizintechnischen Voraussetzungen durchgeführt. Lange Arbeitszeiten. Sitzende Tätigkeit ohne Bewegung. Durcharbeiten ohne Pause. Für unser Herz kann das auf Dauer eine enorme Belastung darstellen. Eine weitere große Gefahr geht für das Herz von der Ernährungsweise aus. Oft übersteigt etwa die aufgenommene Kalorienzahl deutlich die Energiemenge, die bei der Arbeit tatsächlich verbraucht wird. Jährlich erleiden über 300.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. Etwa 55.000 Menschen sterben daran. Bei der Notfallversorgung von Herzinfarktpatienten zählt jede Minute, weil der Infarkt jederzeit lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen (Kammerflimmern) auslösen kann. (Report Anzeigenblatt)