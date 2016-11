Spuren rechtskräftig sichern

Ein Thema, das nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein kriminalistisches ist, stellten jetzt Ärzte des Krankenhauses Bethesda vor: Mit einem neu entwickelten „Gewaltopferbeweissicherungs- und Informationssystem“ wollen sie bei Gewaltopfern Spuren so professionell sichern, dass sie vor Gericht beweiskräftig sind. Von Ulrike Mooz

Wenn Frauen Gewalt angetan wird, kommt der Täter in vielen Fällen aus dem unmittelbaren Umfeld, oft sogar aus der eigenen Familie. Zur Scham, sich Ärzten, Seelsorgern und Betreuern anzuvertrauen, kommt dann häufig noch die Hemmschwelle, Anzeige zu erstatten. „Denn das hat ja dann oft weitreichende Konsequenzen“, sagt Dr. med. Chi Mi Scheible, leitende Oberärztin für Frauenheilkunde im Krankenhaus Bethesda. Mit dem von der Rechtsmedizin der Uni Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der FH Dortmund entwickelten „Gewaltopferbeweissicherungs- und Informationssystem“ (GOBSIS) können Betroffene diese Entscheidung so lange hinaus zögern, wie sie möchten. Denn damit werden Spuren gesichert und zeitlich unbegrenzt archiviert, auch wenn die Frauen sich noch nicht entschieden haben, die Polizei einzuschalten. Sogar anonym ist das möglich, dann werden die Gewaltopfer zunächst als Nummer und ohne Namen registriert, können aber später bei Bedarf auf die Beweise zurückgreifen.

Die standardisierte und computerunterstützte Gewaltopferuntersuchung hilft nicht nur den Gewaltopfern, sondern auch den Ärzten, Beweismittel korrekt zu sichern, so dass sie später vor Gericht auch rechtskräftig sind. „Nichts traumatisiert so, als wenn Täter frei gesprochen werden, weil Ärzte einen Formfehler begangen haben“, sagt Oberärztin Scheible.

GOBSIS ist ein System, das bis 2019 vom Land NRW gefördert in Arztpraxen und Krankenhäusern getestet werden soll. Die Frauenklinik des Evangelischen Krankenhauses Bethesda beteiligt sich als erstes in Mönchengladbach an dem Projekt. Das Besondere ist unter anderem eine 24-Stunden-Hotline, über die Ärzte sich bei Rechtsmedizinern Ratschläge einholen können.

Die umfangreiche Untersuchung mit Ganzkörperuntersuchung, Sicherung von Kleidung, Blut- und Urinproben, sowie Abstrichen von weiblichen Gewaltopfern wird im Bethesda ausschließlich von weiblichen Fachärztinnen durchgeführt, die zudem zusätzlich im sensiblen Umgang mit Gewaltopfern geschult worden sind. „Ich bin persönlich bei dem Thema nicht in der ersten Reihe. Von Frau zu Frau haben die Betroffenen mehr Vertrauen“, sagt Chefarzt Privat-Dozent Dr. med. Darius Salehin, der sich als derjenige sieht, der das Projekt pusht.

(Report Anzeigenblatt)