Vorteil für Patient und Arzt

Seit Mai finden Operationen in der Sektion Wirbelsäulentherapie der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulentherapie mit Hilfe eines neuartigen, mobilen Tomographen, eines sogenannten O-arms, statt. Bundesweit sind bisher nur sechs dieser neuesten Generation im Einsatz

Der O-arm ist ein mobiles intraoperatives und robotisch gestütztes Röntgengerät in Form eines Rings, in dem sich eine Schnittbildkamera befindet. Dieser schließt sich um den Patienten auf dem OP-Tisch und kann so innerhalb weniger Sekunden dreidimensionale Aufnahmen des Patienten vor, während und nach der OP anfertigen. „Seit Mai haben wir jeden Tag Patienten unter Verwendung des O-arms operiert“, sagt der Chefarzt der Sektion Wirbelsäulentherapie, Dr. Patrick A. Weidle. In erster Linie komme die neue Technik bei Patienten, die ein Implantat erhalten, zum Einsatz. Drei Vorteile bietet der O-arm für Patient und OP-Team: verkürzte OP- und Narkose-Zeiten, eine reduzierte Strahlendosis und eine zu 100 Prozent korrekte Lage des Implantats. Mittels der intraoperativen Kontrolle, bei der in Echtzeit die Position der OP-Instrumente und des Implantats in die Röntgenaufnahme übertragen wird, kann die Position des Implantats exakt bestimmt werden. „So ist eine Fehllage ausgeschlossen. Bei der früheren zweidimensionalen Betrachtung lag die Fehlerquote international nach Studienlage bei rund zehn Prozent. Das bedeutete für Betroffene eine weitere OP, da die Fehllage behoben werden musste,“ erklärt Weidle einen der großen Vorteile. Außerdem sei es ein großer Widerspruch, auf der einen Seite im Rahmen der operativen Vorbereitung mit dreidimensionalen Diagnoseverfahren zu arbeiten und sich dann bei Eintritt in den OP auf zwei Dimensionen zu reduzieren. „Das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß“, so Dr. Weidle.

Nicht nur diese Argumente überzeugten die Geschäftsführung zur Anschaffung dieses 800 000 Euro teuren Geräts. Sicherheit sei das oberste Gebot. „Wenn wir allein bei einem Patienten eine weitere OP aufgrund der neuen Technik vermeiden können, haben wir schon etwas gewonnen. Außerdem ist die Reduzierung der Strahlenbelastung nicht zu unterschätzen. Gerade für die Ärzte und das OP-Personal, denn sie sind jeden Tag diesen Strahlen ausgesetzt“, kommentiert Markus Richter die Entscheidung für die Investition.

Die Tageskapazität liegt derzeit bei zwei Operationen. „Ziel ist es, nicht wie am Fließband zu operieren, denn weiterhin liegt der Schwerpunkt auf der konservativen Therapie mit Wärme- oder Schmerzmittelbehandlung und Physiotherapie. Eine Operation ist weiterhin die letzte aller Möglichkeiten“, bekräftigt Dr. Weidle.

Künftig kommt der O-arm auch bei orthopädischen und unfallchirurgischen Eingriffen am Fersenbeinknochen, am Schienbeinkopf oder bei Beckenfrakturen zum Einsatz.

