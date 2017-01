Kayas „Planet Deutschland“

Am 16. Mai ist es erstmals soweit: Comedian Kaya Yanar kommt mit seinem brandneuen Programm „Planet Deutschland“ live nach Grefrath. Hautnah und wie immer in Höchstform wird er im Grefrather Eis Sport & Event Park dafür Sorge tragen, dass kein Auge trocken bleibt. Die Unnormal Entertainment GmbH aus Mönchengladbach und der Gref rather Eis Sport & Event Park holen den sympathischen Comedian der Extraklasse in die Niersgemeinde und sorgen dafür, dass nach Sascha Grammel und Cindy aus Marzahn in kürzester Zeit nun der nächste Comedy-Hochkaräter vor seiner Premiere auf der Bühne im Grefrather Eis Sport & Event Park steht. Von Ulrike Moozmehr