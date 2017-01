Rod Mason gestorben

Nach kurzer Krankheit ist der 1940 in England geborene und in Kaarst lebende Jazztrompeter Rod Mason am 8. Januar gestorben. Schon seit 1983 trat Mason auch immer mal wieder als Gasttrompeter im Raum Mönchengladbach und Krefeld in Walter Maaßens Borderland Jazzband auf. Legendär sind die Konzerte der 80-er und 90-er Jahre in der Krefelder Privatbrauerei Gleumes.