Workshop: Aus Alt mach Neu

Die Gladbacher Designerin Barbara Schwinges bietet weitere Textile Upcycling-Workshops in der Kulturküche an und stellt mit den Teilnehmern ausgefallene neue Kreationen aus alten Stoffen und Materialien her. „Wohnzimmer Kreationen" ist das Thema des kommenden Workshops am Sonntag, 5. Februar: Ausgediente Haustextilien werden zu neuen Produkten verarbeitet – Bezüge ausrangierter Polstermöbel, alte Stofflampenschirme oder eingemottete Gardinen werden in neue Taschen, Accessoires oder einfache Kleidungsstücke verwandelt.