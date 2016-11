Auf den Spuren der Familie Spier FOTO: Heinz-Gerd Wöstemeyer FOTO: Heinz-Gerd Wöstemeyer Teilen

Twittern







Von 1855 bis 1990 prägte die Spier’sche Lederproduktion das Leben in Wickrath. Die Adventsausstellung des Wickrather Geschichtskreises nimmt sich des Themas an. Bei den Recherchen stießen Klaus und Ulrike Krüner auf Nachfahren der jüdischen Familie Spier in den USA, Kanada, Frankreich und den Niederlanden. Von Heinz-Gerd Wöstemeyer