Es wird Zeit für „MG Olé“ 2017-06-16T13:52+0200 2017-06-16T14:22+0200

„Mönchengladbach Olé“ geht in die nächste Runde! Nach dem Mega- Erfolg des letzten Jahres ist die größte Sommer-Party 2017 wieder im Herzen von Mönchengladbach. Am 1. Juli öffnet ab 12 Uhr das größte Open Air-Festival am Niederrhein seine Bühne. Von der Redaktion