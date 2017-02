Mike Singer am Freitag im Minto

Social Media-Star Mike Singer ist am Freitag, 3. März, im Minto zu Gast. Dort stellt er seine neue CD vor und gibt um 15 Uhr Autogramme. Von der Redaktion

Saturn Mönchengladbach und das Minto veranstalten am kommenden Freitag, 3. März, eine Autogrammstunde mit You Tube-Star und The Voice Kids-Teilnehmer Mike Singer, der seine neue CD vorstellt die am gleichen Tag erscheint. Die Autogrammstunde beginnt um 15 Uhr auf der Ebene drei am Info-Counter des Minto. Alle Fans bekommen natürlich die Gelegenheit, sich ihr persönliches Autogramm ab zu holen oder die neue CD gleich signieren zu lassen.

Die Geschichte von Mike Singer liest sich wie eine dieser „One-In-A-Million-Stories„. Die, die man aus Büchern, Filmen oder bestenfalls aus Amerika kennt. Zu gut, um wahr zu sein. Vor allem dann, wenn der Künstler erst im Jahr 2000 das Licht der Welt erblickt hat und obendrein aus der beschaulichen Stadt Offenburg stammt. Die Geschichte von Mike Singer ist nun tatsächlich eine dieser unglaublichen Geschichten: über eine Millionen Fans auf Instagram, mehr als 330 000 Facebook-Fans und 300 000 YouTube-Abonnenten. Der 16-jährige Sänger hat sich in den vergangenen vier Jahren über Social Media eine derart große und treue Fanbase – die „Mikinators“– geschaffen, dass er heute zu den einflussreichsten und reichweitenstärksten Social Media Influencern Deutschlands zählt. Wie? Mit seiner Musik – selbst geschrieben und authentisch.

In diesem Moment erlebt seine Geschichte einen neuen Höhepunkt: Am 4. November veröffentlichte Warner Music Mike Singers erste Single „Karma“, jetzt folgt das gleichnamige Debütalbum.

(Report Anzeigenblatt)